Kerry defende operação que prendeu suspeito de terrorismo na Líbia

BALI, INDONÉSIA - O secretário de Estado americano, John Kerry, defendeu nesta segunda-feira, 7, a captura de um suspeito de terrorismo na Líbia por forças especiais americanas. Kerry disse que as queixas do governo líbio sobre a detenção de Nazih al-Ragie, suspeito dos ataques às embaixadas no Quênia e na Tanzânia, em 1998, são infundadas.

O governo líbio pediu explicações ao Governo americano por realizar em seu território uma operação militar sem seu conhecimento prévio e qualificou de "sequestro" a captura do líder extremista.

Em entrevista durante a conferência da Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico (Apec, na sigla em inglês), em Bali, na Indonésia, Kerry disse que a captura do suspeito da Al-Qaeda em Tripoli cumpria um pedido dos Estados Unidos.

Ainda de acordo com o secretário de Estado o suspeito era um alvo "legal e apropriado" dos militares e será levado à Justiça. O chefe da diplomacia americana reconheceu, no entanto, que Washington não informou sobre a operação ao governo líbio.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os ataques no Quênia e na Tanzânia deixaram 220 mortos. / AP e EFE