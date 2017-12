Kerry defende pesquisas com células-tronco embrionárias O candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos, John Kerry, juntou-se a um coro de 57 senadores americanos - 14 deles republicanos -, para pedir ao presidente George W. Bush que suspenda as restrições a pesquisas com células-tronco embrionárias. Elas podem ser usadas no tratamento de doenças degenerativas. O grupo entregou um documento a Bush, alegando que a pesquisa de células-tronco poderá ajudar pessoas que sofrem de doenças como o mal de Alzheimer, que matou o ex-presidente Ronald Reagan.