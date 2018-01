Kerry deve aceitar candidatura com discurso ?positivo? O senador John Kerry vai aceitar nesta quinta-feira sua indicação para ser o candidato democrata à Presidência americana. A chapa formada por Kerry e pelo vice, John Edwards, foi aprovada na quarta-feira pelo voto de 4.254 delegados. Eram necessários pelo menos 2.162 votos. A candidatura só se torna oficial, no entanto, depois que o senador por Massachusetts fizer seu discurso de aceitação. O discurso deve ter mais de 50 minutos. Segundo alguns comentaristas, pode ser tempo demais para um político que não costuma ser considerado grande orador. A campanha de Kerry não vai divulgar com antecedência nenhum trecho da fala do candidato, como fez com a maioria dos principais oradores da convenção, mas assessores disseram que será uma apresentação "positiva" e não "de ataque". Nos eventos de campanha, dos quais ele vem participando em diversos Estados americanos nos últimos dias, Kerry já tem se concentrado mais em apresentar suas idéias e propostas, do que nos ataques ao governo Bush, que marcaram a primeira fase da campanha.