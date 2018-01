Kerry deve manter política com Israel, diz professor Na opinião de Márcio Scalércio, professor de História Contemporânea da PUC-RJ e da Universidade Cândido Mendes, caso o candidato democrata John Kerry bata George W. Bush na eleição presidencial de novembro, a política dos Estados Unidos mudará muito pouco em relação a Israel. Entrevistado na Globo News, ele lembrou recentes pronunciamentos de Kerry e da senadora Hillary Clinton, criticando duramente a recente decisão do Tribunal de Haia condenando a construção do muro que separa Israel do estado palestino. Ele explicou que o eleitorado judaico nos Estados Unidos tradicionalmente vota com os democratas. O que pode acontecer, segundo concluiu, é uma pressão maior de um eventual governo Kerry sobre Israel para que conclua um acordo com os palestinos.