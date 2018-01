Kerry dispara entre os democratas em Michigan Vencedor de sete das nove prévias democratas realizadas até agora, o senador John Kerry abriu uma grande vantagem sobre o ex-governador de Vermont Howard Dean, segundo uma pesquisa sobre a assembléia partidária que será realizado no sábado em Michigan. Pelo calendário das prévias democratas, o Estado é o que tem o maior número de delegados em disputa (128) até a chamada superterça, de 2 de março, quando haverá primárias em Estados como Califórnia (que tem 370 delegados) e Nova York (236). Segundo pesquisa divulgada pelo jornal Detroit News, Kerry deverá receber 56% das intenções de voto, contra apenas 9% para Dean. Além de Michigan, os democratas realizarão no sábado assembléias no Estado de Washington, noroeste do país, que distribui 76 delegados. No domingo, será a vez do Maine (24 delegados) realizar sua prévia. Kerry deve vencer com tranqüilidade nesses dois Estados. As últimas pesquisas em nível nacional, que mostram Kerry alguns pontos na frente do presidente George W. Bush, aparentemente têm reforçado a candidatura do senador, herói condecorado da Guerra do Vietnã. Durante as sondagens das prévias de terça-feira, uma parte significativa dos eleitores de Kerry afirmou que a escolha se dava em razão da possibilidade real de ele vencer a disputa eleitoral de 2 de novembro.