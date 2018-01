Kerry diz que Bush estimula o terrorismo O candidato do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos, John Kerry, acusou o presidente e candidato à reeleição George W. Bush de encorajar o recrutamento de terroristas, ao adotar política que enfureceram o mundo contra os Estados Unidos. Bush descartou a crítica como uma ?noção ridícula?. Kerry insistiu em seu argumento de que o governo Bush encoraja o recrutamento de terroristas. Ele disse que o presidente falhou em estabelecer comunicação com outros países e com o povo muçulmano. ?As políticas desta administração, eu acredito e outros crêem profundamente, levaram a um aumento da animosidade e da raiva focalizadas nos Estados Unidos da América?, disse Kerry a repórteres. ?As pessoas que treinam terroristas estão usando nossas ações como meio de recrutamento?. Bush disse: ?É uma noção ridícula afirmar que quanto mais os Estados Unidos assumem a ofensiva, mais as pessoas querem nos machucar?.