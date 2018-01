Kerry diz que outros fazem "trabalho sujo" por Bush O candidato democrata à Casa Branca, John Kerry, acusou o presidente George W. Bush se apoiar em grupos de fachada para contestar seu histórico militar no Vietnã. "Ele quer que eles façam o trabalho sujo", afirmou. Kerry lançou um duro contra-ataque à Casa Branca e a um grupo de veteranos que empreendeu uma campanha de anúncios na TV e a publicação de um livro, nos quais afirma que o democrata mentiu e exagerou suas informações para obter condecorações no Vietnã. "Esse grupo não diz a verdade. De fato, nem existia até que eu obter a candidatura presidencial", afirmou Kerry, em uma tentativa de evitar que a campanha afete a imagem de herói de guerra que pretende projetar. "São uma fachada da campanha de Bush e o fato de o presidente não denunciar o que estão fazendo diz tudo: ele quer que façam seu trabalho sujo", acusou em um discurso durante convenção de um sindicato de bombeiros em Boston. Ele também lembrou que a campanha do grupo "Veteranos pela verdade" é financiada por Bob Perry, um empresário do Texas, conhecido patrocinador do Partido Republicano.