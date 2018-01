Kerry diz ter apoio de líderes estrangeiros O candidato democrata à presidência dos EUA, John Kerry, disse hoje que vários líderes estrangeiros manifestaram apoio a ele. "Me encontrei com líderes estrangeiros que não podem dizer isso em público, mas eles me olham e dizem: você tem de ganhar, precisamos de uma nova política exterior americana", afirmou Kerry num ato eleitoral em Hollywood, uma localidade perto de Miami, na Flórida. Kerry fez hoje campanha para as primárias democratas de amanhã na Flórida, Louisiana, Texas e Mississippi. Embora as prévias tenham perdido importância após a definição da vitória de Kerry, o candidato quer aproveitar os eventos estaduais para manter a mobilização do eleitorado do partido. O senador afirmou acreditar que agora o Partido Republicano intensificará os ataques pessoais contra ele, a fim de tentar destruir sua reputação. "Vão fazer tudo o que for possível para destruir minha reputação pessoal e a de Teresa (sua mulher). Essa é a forma como trabalham", assinalou. Ele lembrou que, nas eleições primárias republicanas de 2000, a campanha de George W. Bush lançou ataques muito duros contra o senador John McCain, então principal rival do atual presidente. A equipe de Bush chegou a questionar o período de seis anos que McCain passou como prisioneiro de guerra no Vietnã. Além disso, o candidato disse que centrará sua campanha nos assuntos-chave da eleição, como a criação de empregos e a política externa. De fato, a equipe de campanha de Bush, que tenta caracterizar Kerry como um homem que muda de opinião em função de seus interesses e um liberal elitista do nordeste, apresentou hoje um anúncio televisivo atacando a credibilidade do senador democrata. Antes, Bush já havia recebido pesadas críticas por ter exibido imagens dos ataques de 11 de setembro de 2001 em sua propaganda de TV. Os republicanos também pressionam as emissoras de TV para que não exibam propagandas de ONGs que criticam Bush. Em uma delas, da organização MoveOn.org, crianças fazem trabalhos de adultos enquanto se exibe a legenda: "Adivinhe quem vai pagar o déficit de US$ 1 trilhão de Bush?" Bush, por seu lado, fez campanha em Dallas, no Texas. Ele criticou Kerry por ter apoiado no Senado uma redução do orçamento de inteligência em 1995. Ele lembrou também que Kerry votou a favor da guerra no Iraque, que ele hoje critica. "Meu adversário é um homem de fortes convicções. É uma pena que ele não as mantém por muito tempo", atacou.