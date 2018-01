Kerry e Dean prometem unir esforços para derrubar Bush Os democratas John Kerry e Howard Dean deixaram de lado suas desavenças com relação ao corte de impostos e à guerra no Iraque e prometeram a seus simpatizantes, nesta quinta-feira, unir esforços para ajudar o senador Kerry a derrubar o presidente George W. Bush. "Pode ser que tenhamos iniciado esta campanha discutindo nossas diferenças, mas nós a venceremos lembrando à América que o que une este país é muito mais forte do que o que nos separou no passado", afirma Kerry em declarações preparadas para um discurso durante um comício na Universidade George Washington. Prometendo mobilizar sua base para ajudar Kerry, Dean disse hoje que o país será devastado se for submetido a mais quatro anos de liderança fraca e ao que chamou de "agenda ideológica da direita". "Quem vocês escolheriam para cuidar da defesa dos Estados Unidos da América?", perguntou Dean à multidão. "Um grupo de pessoas que nunca serviu um dia de sua vida no exterior ou um homem que serviu seu país com honra e recebeu diversas condecorações por sua participação nos campos de batalha do Vietnã?" O apoio de Dean, que fez duras críticas às posições de Kerry durante a campanha primária do Partido Democrata, é mais um sinal de que Kerry transformou-se definitivamente no líder do Partido Democrata, como presume sua indicação à presidência do país. Os ex-presidentes Bill Clinton e Jimmy Carter, o candidato democrata de 2000 Al Gore e todos os rivais de Kerry nas eleições primários - exceto Dennis Kucinich e Carol Moseley Braun - deverão participar na noite de hoje de um jantar comemorativo. A demonstração de unidade deverá resultar numa arrecadação de mais de US$ 11 milhões para o comitê nacional do partido.