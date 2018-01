Kerry escolhe John Edwards para ser seu vice O candidato democrata às eleições presidenciais dos Estados Unidos, John Kerry, escolheu seu antigo rival na disputa pela candidatura do partido, John Edward, para ser o vice em sua chapa, que enfrentará o presidente George W. Bush no dia 2 de novembro. Segundo a agência de notícias Associated Press, ao divulgar a informação nesta terça-feira, Kerry deu preferência ao político sulista e populista, em vez de escolher políticos mais experientes, numa tentativa de injetar na campanha mais vigor e maior penetração entre os habitantes das cidades pequenas. Kerry ofereceu o lugar de vice na sua chapa a Edwards por telefone, na manhã desta terça-feira, e o senador da Carolina do Norte aceitou. Kerry planeja anunciar sua escolha por e-mail aos seus partidários e em seguida proclamá-la em um comício em Pittsburgh, Pensilvânia.