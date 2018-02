Kerry espera um premiê palestino que trabalhe com os EUA

Salaam Fayyad, o ex-premiê que renunciou no sábado (13), era visto como uma das figuras mais moderadas e respeitadas da Palestina. Kerry disse que Fayyad é um "bom amigo" que fez uma grande diferença para os palestinos. Sua renúncia ocorreu em meio às tentativas de Kerry de retomar o processo de paz entre palestinos e israelenses. Fayyad e o presidente palestino, Mahmoud Abbas, estavam disputando sobre a extensão do poder do primeiro-ministro. As informações são da Associated Press.