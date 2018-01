Kerry está na frente de Bush na Flórida O presidenciável democrata John Kerry está na frente do presidente republicano George W. Bush nas intenções de voto na Flórida, Estado que decidiu as eleições americanas de 2000, segundo pesquisa divulgada nesta quinta-feira. Kerry e seu companheiro de chapa, John Edwards, contam com 47% de respaldo popular, contra 41% de apoio a Bush e ao vice-presidente Dick Cheney. O candidato independente Ralph Nader tem 4% das preferências, segundo a pesquisa da Universidade de Quinnipiac. A sondagem contou com 1.094 entrevistas entre os dias 5 e 10 de agosto. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos. Com isso, o resultado da pesquisa caracteriza empate técnico. Em junho, a mesma sondagem mostrava Kerry e Bush empatados com 43% das intenções de voto. A pesquisa de agosto também constatou que o governador da Flórida, Jeb Bush, irmão do atual presidente americano, conta com menos respaldo dos eleitores do Estado. A opinião está igualmente dividida entre os que aprovam e reprovam o mandato do governador.