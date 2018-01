Kerry ganha mais uma. Desta vez, a disputa foi acirrada Não foi uma vitória fácil como as anteriores, mas John Kerry venceu a prévia democrata realizada em Wiscosin nesta terça-feira. O senador John Edwards terminou a disputa em segundo lugar, muito próximo de Kerry. Howard Dean ficou em terceiro: sem vitória em nenhum Estado, o pré-candidato que há um mês atrás era tido como o favorito para enfrentar George W. Bush nas eleições presidenciais, vê sua candidatura condenada ao fracasso. Em Wiscosin, Kerry ganhou disparado nas pesquisas. Mas elas não refletiram o sentimento do eleitorado após o debate de domingo e a apoio da imprensa a Edwards. Contados 59% dos votos, Kerry tinha 40%; Edwards, 36%; e Dean, 18%. Dennis Kicinich aparecia com 3% e Al Sharpton com 2%.