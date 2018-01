Kerry ganha primárias democratas em Idaho e Utah John Kerry, pré-candidato democrata à eleição presidencial dos EUA, garantiu mais duas vitórias nesta terça-feira nas prévias do partido. Apurados mais da metade dos votos em Idaho, Kerry vencia o senador John Edwards por 68% a 20%. Em Utah, Kerry tinha 54% e Edwards, 30%. Com os dois novos resultados, aumenta para 17 o números de Estados que escolheram Kerry o candidato democrata para enfrentar o presidente George W. Bush nas eleições de novembro. Por causa do fuso-horário, o resultado das primárias no Havaí, que também foi às urnas nesta tarça, só será conhecido mais tarde. Mas, também lá, Kerry é apontado como favorito.