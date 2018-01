Kerry garante candidatura à Casa Branca Com vitórias acachapantes na grande maioria das dez eleições primárias da "superterça-feira", o senador John Kerry garantiu a conquista da candidatura democrata à presidência dos EUA, quase cinco meses antes de ser oficialmente ungido para a missão de tentar desalojar o presidente George W. Bush da Casa Branca no pleito de 2 de novembro. Diante disso, o principal rival de Kerry, o senador John Edwards, decidiu abandonar a disputa e apoiar seu colega de Massachusetts. O próprio Edwards, num discurso a simpatizantes em Atlanta, enfatizou a importância da unidade e sinalizou sua decisão de endossar Kerry, a quem chamou de "meu amigo, um bom homem e um candidato extraordinário, que defende os valores centrais do Partido Democrata". Com a candidatura garantida, Kerry falou pouco depois a seus adeptos em Boston. "Nosso partido está unido, nós podemos e nós venceremos as eleições: a hora da mudança está chegando à América", disse Kerry. Das dez prévias desta terça-feira, Edwards tinha chance de vitória apenas na Geórgia, onde, apurados 76% dos votos, ele liderava com 45%, 1 ponto a mais que Kerry. A prévia de Vermont foi vencida por Howard Dean (natural do Estado), que, apurados 66% dos votos, tinha 59% contra 33% de Kerry, mas já abandonou a disputa. Nas outras oito primárias, o triunfo, segundo projeções e resultados parciais, foi de Kerry, que recebeu no início da noite um telefonema de felicitação de Bush. Segundo resultado da apuração de mais de dois terços dos votos em cada Estado, Kerry bateu Edwards em Nova York (60% a 21%), Ohio (54% a 35%), Rhode Island (71% a 19%), Massachusetts (72% a 18%), Maryland (61% a 24%) e Connecticut (59% a 25%). Pesquisas de boca-de-urna apontavam sua vitória também em Minnesota e na Califórnia, onde a votação terminaria mais tarde. Kerry receberá a nomeação formal como candidato na convenção nacional do Partido Democrata em Boston, em 29 de julho.