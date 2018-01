Kerry inicia campanha; Bush volta à ofensiva O candidato John Kerry iniciou hoje sua campanha para as eleições presidenciais de 2 de novembro, fortalecido com a Convenção Nacional do Partido Democrata em Boston. Seu adversário, o presidente George W. Bush, também iniciava sua ofensiva. Oito horas depois da convenção Kerry partiu numa viagem rodoviária de duas semanas por 21 Estados para dizer aos eleitores: "A ajuda está a caminho." Ao lado do companheiro de chapa, John Edwards, Kerry agradeceu a Boston, cidade onde iniciou a carreira política, pelo grande espetáculo. "Ainda faltam 97 dias. Vamos em frente", disse Kerry depois que ele e Edwards repetiram os temas dos discursos da convenção. A jornada de duas semanas, que levará a dupla de costa a costa em ônibus, trem e barco é uma reminiscência da lendária turnê de visitas rápidas do presidente Harry Truman através dos EUA e um tributo a Bill Clinton, cuja viagem de ônibus após a convenção em 1992 foi tremendamente bem-sucedida e ajudou a conduzir o democrata à Casa Branca. Durante uma parada em uma lanchonete em Newburgh, cidade de tendência republicana no Estado de Nova York, Kerry disse que levará Osama bin Laden a julgamento em tribunais dos Estados Unidos em vez de num tribunal internacional, para garantir "o caminho mais rápido e seguro" para a pena de morte, se o terrorista for capturado enquanto ele for presidente. "Quero julgá-lo pelos assassinatos em Nova York, Virgínia e Pensilvânia", onde os aviões seqüestrados pela rede Al-Qaeda foram explodidos em 11 de setembro de 2001, disse Kerry em sua primeira entrevista após ser nomeado candidato. Os democratas dominaram o cenário político durante toda a semana, enquanto Bush retirou-se para seu rancho no Texas, respeitando a tradição de manter discrição durante a convenção adversária. Mas hoje ele indicou que volta com força à campanha: ele lançou uma contra-ofensiva em alguns dos Estados mais disputados, entre eles Missouri, Ohio e Pensilvânia. Bush - Numa tentativa de minimizar o crescimento da popularidade de Kerry, Bush resumiu as atividades na convenção em Boston como "vários discursos hábeis" e "algumas grandes promessas". O presidente respondeu ao lema de Kerry, "Os EUA podem conquistar mais", com um lema próprio: "Chegamos à curva do caminho e não vamos voltar atrás." Ele também descreveu o senador democrata como um político de centro-esquerda dedicado a "aumentar impostos e gastar dinheiro público". Bush disse hoje que seu rival democrata passou 19 anos no Senado americano sem alcançar grandes resultados. "Meu oponente tem boas intenções, mas intenções nem sempre se traduzem em resultados", disse o presidente a milhares de partidários em Springfield, Missouri, em um estádio de beisebol da Southwest Missouri University.