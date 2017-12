Kerry intensifica campanha junto ao eleitorado negro A apenas três semanas da eleição, o candidato democrata à Casa Branca, John Kerry, intensifica sua campanha junto ao eleitorado negro. Nesta semana, o senador participou de dois cultos na Flórida, onde fez diversos ataques ao tratamento dado a essa parte da população pela atual administração Bush. Primeiro Kerry foi a um encontro com haitianos católicos e depois se reuniu com grupos de negros protestantes, onde contou com a presença de Jesse Jackson, pastor com forte influencia na comunidade negra. No discurso, recheado de alusões bíblicas, o senador ressaltou a importância do povo afro-americano para a nação e atacou a falta de clareza existente na última eleição presidencial. "Nunca mais será negado o direito a exercer o voto nos EUA a um milhão de origem afro-americana", disse o senador, sendo aplaudido pela maioria dos participantes, que repetiam o slogan do democrata "A esperança está a caminho". O eleitorado negro é uma das estratégias de Kerry para a vitória na Flórida. Menos de 10% deste eleitorado apoiou o presidente George W. Bush em 2000. Segundo pesquisas realizadas no Estado, o republicano George W. Bush e seu adversário democrata estão tecnicamente empatados. A Flórida é um dos Estados nos quais a balança política pode ser decidida, ao lado de Ohio, Pensilvânia, Missouri, Novo México e Wisconsin.