Kerry lidera pesquisa após convenção O candidato oposicionista à Casa Branca, John Kerry, abriu vantagem de sete pontos percentuais sobre o presidente George W. Bush, segundo pesquisa da revista Newsweek feita com 1.010 prováveis eleitores na noite de sexta-feira, um dia depois de o senador de Massachuetts ter aceito oficialmente a candidatura do Partido Democrata com um discurso no qual prometeu ?restaurar a confiança e a credibilidade? dos Estados Unidos. Kerry tem agora 49% das preferência contra 42% a Bush. A margem de erro da sondagem é de 3%. Esses números representam um ganho de quatro pontos para o candidato democrata em relação a uma semana atrás ? o menor progresso feito por um candidato numa convenção desde que a revista começou a tomar esse tipo de medida. A Newsweek adverte, contudo, que o avanço de Kerry sobre Bush foi de seis pontos quando se consideram os números que apurou na noite de quinta feira e sugere que o discurso do líder democrata teve um impacto importante. ?Vários fatores podem ter contribuído para o salto limitado de Kerry, incluindo o momento em quer a enquete foi realizada e cobertura limitada da convenção pelas redes de televisão, afirmou a revista em sua edição que começou a circular neste sábado. Apenas 48% disseram ter assistido a pelo menos uma parte da convenção pela televisão. ?Mesmo assim, Kerry e (seu companheiro de chapa, o senador John) Edwards ganharam terreno em várias questões-chave das eleições?, informou a revista.