Kerry na frente de Bush na Flórida O candidato democrata à presidência dos EUA, John Kerry, tem uma vantagem de 6 pontos porcentuais sobre o presidente George W. Bush no Estado da Flórida, segundo uma pesquisa divulgada hoje pelo jornal The Miami Herald. Kerry tem 49% das intenções de voto e Bush, 43%. O candidato independente Ralph Nader obteria 3% dos votos se a eleição fosse hoje. A pesquisa mostra ainda que 51% dos eleitores da Flórida desaprovam a administração Bush por causa da situação econômica e do conflito no Iraque. Há dois anos, sete em cada dez pessoas da Flórida aprovavam o trabalho de Bush.