Kerry na frente em todas as 10 primárias Na dianteira em pesquisas de opinião em todos os 10 estados que terão prévias eleitorais amanhã, o senador John Kerry, de Massachusetts, concentrou sua campanha em ataques diretos contra o presidente George W. Bush. Mas nem por isso ignorou seu principal rival na disputa pela candidatura do Partido Democrata à Casa Branca, o senador John Edwards, da Carolina do Norte. Empenhado em encerrar a fase eliminatória da corrida presidencial conquistando um número suficiente de delegados amanhã, entre os 1,151 em jogo, para garantir a indicação partidária, Kerry ajustou hoje seu itinerário para tentar negar qualquer vitória a Edwards nesta "superterça" e forçá-lo a reconhecer o inevitável e dar por terminada sua campanha. "Há um melhor caminho para tornar a América mais segura do que o que este presidente escolheu", afirmou Kerry num discurso em Baltimore, Maryland, pela manhã, antes de partir para comícios em Ohio e Geórgia, onde Edwards fez campanha hoje. Maryland, Georgia e Ohio eram hoje, segundo as sondagens, os únicos estados onde o senador da Carolina do Norte tinha uma chance teórica de crescer nas últimas horas da campanha a ponto de alcançar Kerry. Mas, mesmo na Geórgia, por exemplo, onde estava 16 pontos percentuais atrás de Kerry, segundo pesquisa do Atlanta Journal Constitution, Edwards dependia da disposição de independentes e republicanos que simpatizam com sua candidatura e/ou querem criar problemas para Kerry de votar nas primárias do Partido Democrata, o que é permito pela lei eleitoral do Estado. As prévias de amanhã serão realizadas também em Connecticut, Minnesota, Rhode Island, Vermont, e o Estado de Kerry, Massachusetts. Novos levantamentos confirmaram que a principal razão para a preferência dos democratas pelo senador de Massachusetts é que eles acreditam que Kerry - um político com 19 anos no Senado e uma biografia de herói de guerra que o torna um alvo difícil para os republicanos no debate sobre questões de defesa e segurança nacional - tem maiores chances num duelo com Bush.