Kerry passa na frente de Bush em votos eleitorais Com a divulgação dos resultados da eleição nos Estados de Alabama, Oklahoma e Tennessee, onde o presidente George W. Bush venceu, e de Delaware, Connecticut, do Distrito de Colúmbia, Illinois, Maine, Maryland e Massachusetts, vencidos pelo senador John Kerry, o quadro nos EUA, com 3% dos distritos eleitorais apurados, dá 77 votos no colégio eleitoral para Kerry e 66 para Bush. Ao todo, Bush vence em sete Estados e acumula 2.302.945 votos populares. Kerry, ganhando em nove Estados, tem 2.216.683 votos.