Kerry pede para que EUA e Rússia cheguem a comum acordo sobre Síria e Ucrânia

O discurso de Jerry foi feito na abertura das discussões com o ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, em Moscou onde Kerry chegou para uma rodada de discussões sobre a Síria, com o objetivo de manter a esperança de trilhar negociações formais entre o regime de grupo de oposição e o presidente sírio, Bashar al-Assad.

Kerry disse que o mundo se beneficia quando grandes poderes concordam em suas abordagens sobre grandes crises. "Mesmo quando houve diferenças entre nós, temos sido capazes de trabalhar eficazmente sobre questões específicas", disse ele. "Agradeço os esforços que fizemos para levar as negociações para Nova York e com base nos progressos que foram feitos".

O Departamento de Estado dos EUA emitiu garantias de que uma reunião entre os países seguirá em Nova York na sexta-feira com o objetivo de construir impulso para as negociações de paz ou um possível cessar-fogo. Mas as diferenças continuaram entre Moscou e Washington, o que têm levantado dúvidas sobre se ele está no caminho certo.

Washington e Moscou têm estado em desacordo sobre o caminho para acabar com a guerra síria. O principal ponto de discórdia é se Assad deveria ficar ou deixar o poder.

Antes da chegada de Kerry, Lavrov disse que as diferenças permaneceram sobre a composição da delegação de oposição síria em conversações com o governo sírio, bem como uma lista de grupos a serem designadas como terroristas.

"Os presidentes da Rússia e dos Estados Unidos discutiram recentemente os problemas relacionados com a necessidade de uma luta mais eficaz contra o terrorismo", disse Lavrov. "E neste sentido, temos algumas questões pendentes que temos que discutir hoje", acrescentou. Fonte: Dow Jones Newswires e Associated Press.