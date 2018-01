Kerry promete criar 10 milhões de empregos Determinado a manter a vantagem que tem hoje nas pesquisas sobre o presidente George W. Bush como o candidato à Casa Branca mais habilitado a melhorar a economia americana, o senador democrata John Kerry, de Massachusetts, anunciou hoje um plano de redução de impostos para empresas e desincentivos à transferência de empregos para o exterior que, segundo ele, criará 10 milhões novos postos de trabalho em quatro anos. Bill Clinton, o último democrata a ocupar a Casa Branca, criou 8,5 milhões de empregos em 8 anos. Desde que Bush chegou ao poder, 2,8 milhões de empregos desapareceram nos Estados Unidos, apesar da retomada do crescimento, no ano passado. Embora o fenômeno se deva mais aos ganhos de produtividade do que à exportação dos postos de trabalho para países com mão-de-obra mais barata, que representou apenas 300 mil empregos nos últimos três anos, a terceirização tornou-se um alvo político atraente. E é nele que o candidato democrata estava mirando hoje.