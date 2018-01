Kerry próximo de assegurar matematicamente candidatura Após a apuração das eleições primárias democratas de terça-feira em quatro Estados do sul, o senador John Kerry, somava hoje (10) 2.121 delegados à convenção de seu partido em julho. Assim, Kerry está a apenas 41 delegados do número necessário para assegurar matematicamente sua candidatura. No total, 4.322 delegados participam da convenção. O candidato garante a vaga se obtiver mais da metade desse número, ou 2.162. Com a desistência de quase todos os outros pré-candidatos democratas - permanecem na disputa apenas o congressista Dennis Kucinich e o ativista pelos direitos civis Al Sharpton -, Kerry já é o candidato virtual do partido às eleições presidenciais de 2 de novembro e as prévias se converteram apenas em mera formalidade. Mas o veterano condecorado da Guerra do Vietnã, que lidera as pesquisas de intenção de voto para a disputa com o presidente republicano George W. Bush, tem aproveitado a visibilidade das primárias para manter-se em evidência, mobilizar seus partidários e demonstrar força eleitoral - principalmente em Estados sulistas, onde candidatos do norte, mais rico e desenvolvido, costumam não ter bom desempenho. Kerry é de Massachusetts, Estado do nordeste dos EUA. Kerry obteve 67% dos votos nas primárias do Texas - conquistando 183 dos 195 delegados em disputa. Em outro grande Estado, a Flórida, o senador obteve 77% dos votos, que lhe conferiram 174 dos 177 delegados. No Mississippi, Kerry conquistou 78% das preferências e na Louisiana, 70%. Nesses dois Estados, somou mais 83 delegados. Estima-se que o senador atinja o número necessário de delegados nas duas próximas prévias, no Kansas, no sábado, e em Illinois, na terça-feira. A definição matemática deve acabar de vez com o interesse pela escolha em 18 Estados que virá depois. Embora as sondagens recentes favoreçam o candidato democrata, a assessoria de campanha de Bush aposta que esse favoritismo se esfriará com o término da fase das eleições primárias. O otimismo em relação à mudança de tendência, a oito meses das eleições, tem sido destacado por Terry Holt, um dos porta-vozes da campanha de Bush. "Nós estamos entusiasmados com a campanha e agradecidos pelo apoio que estamos recebendo. Esperamos realizar um debate verdadeiro sobre os problemas do país, sobre a forma de gerenciar a economia e vencer a guerra contra o terror", disse. O problema da economia é um dos pontos frágeis da administração Bush, assim como a condução da guerra no Iraque, segundo as pesquisas. Kerry tem aproveitado essa fragilidade: "Uma liderança instável conduziu o país na direção equivocada", discursou o senador durante a campanha na Flórida.