Kerry recebe apoio de Clark e desafia republicanos O senador John Kerry, atual favorito do Partido Democrata para enfrentar o presidente George W. Bush nas eleições de novembro, recebeu o apoio do general reformado Wesley Clark, que também disputava a vaga democrata no pleito. ?Peço permissão para ir a bordo, o Exército está aqui?, disse Clark, que comandou as forças da Otan, a Kerry, que atuou como tenente da Marinha na Guerra do Vietnã. O favoritismo de Kerry, que já bate Bush nas pesquisas de opinião, começa a atrair críticas por parte do Partido Republicano, do presidente. O senador reagiu dizendo que está ?pronto para contra-atacar?. ?Esses caras vão tentar de tudo para mudar o assunto?, disse Kerry numa entrevista a um programa de rádio. Como ?assunto?, o senador citou o desemprego, a saúde pública e a qualidade da educação nos EUA. Kerry e os dois outros concorrentes democratas, o ex-governador e ex-favorito Howard Dean e o também senador John Edwards, enfrentam novas rodadas de assembléias partidárias nos próximos dias. As assembléias indicam delegados à convenção nacional do partido, que escolherá o candidato. O Estado de Nevada realiza assembléias no sábado, com 24 delegados em jogo; Wisconsin faz eleições primárias da terça-feira, valendo 72 delegados.