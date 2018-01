Kerry se reúne com ministro iraniano e diz ser possível avançar numa solução para a Síria

NOVA YORK - O secretário americano de Estado, John Kerry, disse neste sábado que vê esta semana como uma oportunidade de progresso na busca de uma solução para a crise síria.

"Vejo esta semana como uma grande oportunidade para vários países desempenharem um papel importante em tentar resolver alguns dos muitos difíceis temas do Oriente Médio", disse Kerry a jornalistas, antes de encontro com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif.

"Nós temos de alcançar a paz e um caminho à frente na Síria, no Iêmen... na região", acrescentou. "Acho que existem oportunidades nesta semana, por meio dessas discussões, de se obter algum progresso."

Zarif se reuniu neste sábado com a chefe da diplomacia da União Europeia, Federica Mogherini, e os dois concordaram em cooperar com o objetivo de pôr um fim à guerra na Síria.

Segundo um comunicado, os dois ministros discutiram meios de contribuir para o fim da guerra. O Irã, uma potência regional, é um dos principais protagonistas do conflito sírio por seu apoio ao regime de Bashar Assad.

Teerã concluiu em julho um histórico acordo sobre seu programa nuclear e as e as potências esperam que essa aproximação incite os iranianos a mostrar-se cooperativos com relação à Síria. Mas, até agora, o Irã não havia dado sinais concretos de sus disposição de colaborar.

O conflito na Síria, que ajudou a desencadear a grave crise migratória na Europa, será um temas centrais da Assembléia-Geral da ONU e das reuniões paralelas entre os líderes mundiais previstas para os próximos dias. / Reuters e AFP