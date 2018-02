Kerry se reúne novamente para discutir acordo nuclear

Kerry se reuniu com Bin Alawi, ministro das Relações Exteriores de Omã, mediador chave nas discussões entre Washington e Teerã, de acordo com um oficial americano. Bin Alawi estava em Teerã na semana passada e se reuniu com Kerry na terça-feira. O segundo encontro, nesta quarta-feira, foi realizado sem aviso prévio.

Omã é o único país do Golfo Árabe que mantém laços estreitos com o Irã e foi o local de

encontros secretos dos EUA com o Irã em 2012. Essas discussões fizeram as bases de um acordo interino alcançado há um ano, que potencias mundiais estão tentando reforçar em Viena, com um pacto global na segunda-feira.

Em Washington, funcionários da administração Obama, assessores parlamentares e especialistas independentes que monitoraram de perto as discussões acreditam que o mais provável é que as negociações sejam estendidas.

O Irã insiste que o programa de enriquecimento de urânio é exclusivamente para a produção de energia pacífica e fins de pesquisa médica. Os EUA, seus parceiros árabes e europeus e Israel temem que possa haver um esforço secreto para desenvolver um arsenal de armas nucleares. Fonte: Associated Press.