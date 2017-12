Kerry tem 7 pontos de vantagem sobre Bush O candidato democrata John Kerry aparece sete pontos percentuais à frente do republicano George W. Bush em pesquisa de intenção de voto para a presidência dos Estados Unidos, do jornal Los Angeles Times. Na enquete, o democrata aparece com 51%, contra 44% do republicano. A pesquisa mediu também o desempenho do independente Ralph Nader, que aparece com 4%. A margem de erro é de 3%. Mais da metade - 56% - dos 1,23 mil entrevistados acredita que Bush é muito "ideológico" e "teimoso". Mas mais de um terço disse não conhecer Kerry o suficiente para saber se ele fará um governo melhor que o atual. Em comparação, Kerry recebeu melhor avaliação quanto à expectativa de fortalecer a economia, conseguir respeito da comunidade internacional e tratar dos problemas de custo e acesso à saúde.