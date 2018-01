Kerry tem mais sangue azul que Bush, diz estudioso O senador John Kerry tem sangue azul de todas as casas reais da Europa, mais ainda do que o presidente George W. Bush, anunciou a Nobiliarquia de Burke. E, "devido ao fato de que o candidato presidencial com o maior número de genes e cromossomos reais sempre ter vencido as eleições presidenciais dos Estados Unidos, John Kerry ganhará a próxima eleição", garantiu Harold Brooks-Baker, diretor da empresa. A Nobiliarquia de Burke, que pesquisa árvores genealógicas, afirmou que o candidato democrata tem laços através de sua mãe, Rosemary Forbes, com as casas reais da Inglaterra, Noruega, Suécia, Dinamarca, Rússia, Bizâncio, Pérsia (Irã), França e Albânia. Rosemary Forbes era descendente de William Forbes, Lorde de Newe, e de uma família composta por muitos barões, segundo a Burke. "É por via dessa família que o candidato democrata descende de Henrique II, rei da Inglaterra e pai de Ricardo Coração de Leão, que foi o líder da terceira Cruzada em 1189", acrescentou. Por seu lado, Bush e seu pai são ligados à rainha Elizabeth II, a duques britânicos e a muitos príncipes europeus, informou.