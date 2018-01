Kerry tem semana crucial na disputa com democratas A candidatura do senador John Kerry, pré-candidato democrata às eleições presidenciais de novembro, até agora a mais forte, enfrentará na terça-feira um dia crucial com as primárias no Missouri, Arizona, Carolina do Sul e Delaware e os caucuses (reuniões partidárias) no Novo México e Dakota do Norte. Os aspirantes disputarão 269 dos 2.162 necessários para a escolha do candidato democrata. Segundo as últimas pesquisas, no Missouri, Kerry tem 43% das intenções de voto, o senador John Edwards, 14% e o ex-governador de Vermont Howard Dean, apenas 8%. No Arizona, Kerry tem vantagem de 12 pontos sobre o segundo candidato, o general reformado Wesley Clark (36% contra 24%). Dean é o terceiro, com 14%. A vantagem de Kerry sobre Clark no Oklahoma é de 2 pontos (25% a 23%), vindo depois Edwards, com 16%. A disputa na Carolina do Sul tem Kerry à frente de Edwards com apenas 1 ponto (24% a 23%).