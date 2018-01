Kerry ultrapassa Bush, aponta pesquisa Gallup Se as eleições presidenciais americanas fossem realizadas agora, o pré-candidato democrata John Kerry, senador por Massachussetts, venceria o atual ocupante da Casa Branca, o republicano George W. Bush, por 53% contra 46% nas intenções de voto. É o que revela a pesquisa Gallup-CNN-USA Today. Os pré-candidatos democratas participam nesta terça-feira de primárias em sete estados, a mais importante delas em Missouri, considerado um dos estados mais representativos do eleitorado americano. Kerry desponta como o grande favorito, com 50% das intenções de voto, contra 15% do senador John Edwards, da Carolina do Sul. Mesmo em sua terra natal, as pesquisas indicam que Edwards mantém um empate técnico com Kerry. Edwards disse que abandonará a disputa caso perca em seu estado. Em Oklahoma, Kerry também está empatado nas pesquisas com o general Wesley Clark. O ex-governador de Vermont, Howard Dean, que despontava como favorito antes dos resultados em Iowa e New Hampshire, que deram a vitória a Kerry, pode igualmente desistir caso não conquiste delegados nas primárias de hoje. Para analistas, uma vitória folgada de Kerry em pelo menos cinco estados pode tornar praticamente irreversível sua escolha para enfrentar Bush, em novembro próximo.