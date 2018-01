Kerry usará internet para informar o vice Pela primeira vez na campanha eleitoral, o senador John Kerry, candidato democrata às eleições presidenciais norte-americanas, disse que planeja revelar o nome do companheiro de chapa por meio de e-mail. Durante comício em Minnesota, o candidato que se comunica com milhares de norte-americanos pela internet reiterou que dará a conhecer o nome de seu vice por e-mail as eleitores que freqüentam seu site. Ele não disse quando revelará o nome. Acredita-se que Kerry tenha cortado da lista nomes de figuras políticas importantes como John Edwards, Dick Gephardt e Tom Vilsack. O nome do general Wesley Clark não está afastado. Um assessor dele assegurou, no entanto, que tudo o que se diz a respeito não passa de especulação, "pois só três ou quatro pessoas de sua inteira confiança sabem quem será".