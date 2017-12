Kerry vai à Flórida e Bush fala de terrorirsmo em New Jersey O candidato democrata, John Kerry, vai passar toda a segunda-feira fazendo campanha na Flórida, o Estado que decidiu as eleições há quatro anos. O presidente George W. Bush fala, em New Jersey, que seu plano para combater terroristas é melhor do que o de seu rival. Em campanha em West Palm Beach, Kerry criticou a política de Bush para o Iraque. O candidato democrata se referiu a uma reportagem publicada no The Washington Post em que o comandante Ricardo S. Sanchez diz que a situação das tropas é tão pobre que ameaça a capacidade de combater. A campanha Bush-Cheney responde acusando Kerry de ter votado contra o envio de dinheiro para o Iraque e o Afeganistão. "John Kerry tem demonstrado sua habilidade em dizer qualquer coisa, a qualquer hora e para qualquer pessoa se isso o beneficia politicamente", disse o porta-voz Steve Schmidt. Eleição antecipada A pouco mais de duas semanas das eleições de 2 de novembro, a votação antecipada começou neta segunda-feira no Texas, Colorado, Arkansas e Flórida. Outros Estados que já começaram a votar são Wisconsin, Iowa, Nevada, Ohio e Novo México. A votação antecipada foi introduzida na Flórida após os problemas registrados na contagem de votos nas eleições de 2000.