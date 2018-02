Kerry vai visitar Ottawa após recente tiroteio

O secretário de Estado dos EUA, John Kerry, vai visitar Ottawa nesta terça-feira para oferecer "firme apoio americano" para o Canadá, após os incidentes da semana passada. Ele também vai discutir questões de segurança, informaram os governos dos dois países nesta segunda-feira.

A visita de Kerry acontece menos de uma semana após um atirador matar um soldado canadense e invadir o edifício principal do parlamento nacional. Michael Zehaf-Bibeau foi morto por agentes de segurança parlamentares após uma troca de tiros.

Kerry vai estender suas condolências às autoridades canadenses e se comprometeu a "continuar uma estreita colaboração na nossa abordagem comum para a luta contra o extremismo violento", declarou o porta-voz do secretário de Estado, em um comunicado.

O ministro das Relações Exteriores canadense, John Baird, disse que ele e Kerry vão discutir "maneiras de fortalecer o relacionamento bilateral, com foco na segurança interna, promoção do comércio e as viagens legítimas entre os dois países, ale´m de uma maior cooperação em matéria de segurança energética da América do Norte".

Baird destacou que o Canadá e os EUA são parceiros em uma série de questões, incluindo a luta contra militantes do grupo extremista Estado Islâmico e a ajuda à Ucrânia em sua luta contra a insurgência pró-Rússia. Fonte: Dow Jones Newswires.