Kerry vence as primárias democratas na Virgínia e no Tennessee O senador John Kerry derrotou seus rivais sulistas em dois Estados meridionais: Virgínia e Tennessee, nesta terça-feira, nas eleições prévias pela candidatura democrata à presidência dos EUA. Kerry obteve a metade dos votos na Virgínia, seguido de longe por John Edwards e Wesley Clark. No Tennesse, o candidato também venceu facilmente os adversários. Contados 92% dos votos na Virgínia, Kerry tinha 51%, Edwards 27%, Clark 9%, Dean 7%, Al Sharpton 3% e Dennis Kucinich 1%. No Tennessee, apurados 30%, Kerry tinha 40%, Clark 25%, Edwards 24%, Dean 5%, Sharpton 2%. A Virgínia e o Tennessee têm juntos 151 delegados democratas. Com os resultados desta terça-feira, Kerry soma 484 delegados, seguido por Dean, com 182, e Edwards, com 146. Para obter a candidatura, o aspirante deve somar no mínimo 2.162 votos. Contando com essas duas últimas vitórias, o senador por Massachusetts já ganhou 12 das 14 primárias realizadas. Clark desiste de ser candidato Wesley Clark, terceiro colocado nas primárias de Virgínia e Tennessee desta terça-feira, abandonou a disputa pela candidatura democrata à presidência dos EUA, segundo a Associated Press. O general aposentado deve anunciar a desistência oficialmente em Little Rock (Arkansas), nesta quarta. A informação é de um de seus assessores, que pediu para não ser identificado.