Kerry vence eleição primária democrata em New Hampshire O senador John Kerry superou Howard Dean e venceu com folga a eleição primária democrata em New Hampshire, nesta terça-feira. Com 97% dos votos apurados, Kerry já havia garantido a vitória: 39% dos democratas do Estado o escolheram candidato a disputar a presidência com o presidente George W. Bush, em novembro. O principal adversário de Kerry, Howard Dean, ficou em segundo, com 26% dos votos. O senador John Edwards e o ex-general Wesley Clark travavam disputa acirrada pelo terceiro lugar na apuração: eles tinham 12% dos votos cada. E o senador Joe Liebermann estava em quinto, com 9%. Kerry, que surpreendeu e venceu em Iowa, em 19 de janeiro, ganhou em New Hampshire um novo impulso para 3 de fevereiro, quando se realizam as prévias em outros sete Estados norte-americanos. ?É uma grande vitória. Durante meses nos deram por vencidos, mas seguimos em frente e estamos dispostos a derrotar o presidente Bush?, afirmou Kerry. ?Peço aos democratas de todas as partes que se unam para que possamos vencer Bush e a economia do privilégio?, disse o candidato a seus partidários animados pelo êxito político. Ele prometeu ?diminuir a pobreza de milhões ao invés de reduzir impostos dos milionários?.