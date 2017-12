Kerry vence em Wisconsin e vai a 252 votos. Bush tem 254 O candidato democrata John Kerry ampliou para 252 o número de votos no Colégio Eleitoral, aproximando-se do presidente republicano George W. Bush, que tem 254 votos e concorre à reeleição. O candidato que obtiver 270 votos no Colégio Eleitoral será declarado presidente dos EUA. De acordo com o site da CNN, a queda na diferença é resultado da vitória de Kerry no Estado de Wisconsin, que tem 10 votos no Colégio Eleitoral. Ainda não foram divulgados o resultado dos Estados do Novo México e de Iowa, além do Estado de Ohio, onde, apesar de 98% dos votos terem sido contados, faltam serem contabilizados os votos dos provisionais e dos ausentes. O secretário do Estado de Ohio, Ken Blackwell, disse que por lei os votos dos provisionais (daqueles cujos nomes não estão nas listas das zonas eleitorais e seus votos deverão ser checados e validados ou não posteriormente) e dos ausentes não são contados até 11 dias após as eleições. Até agora, Bush está em vantagem nesse Estado, com 51% dos votos. Especialistas dizem que, como o Estado tem 20 votos no Colégio Eleitoral, é grande a possibilidade de Kerry pedir a recontagem. No Estado de Iowa, a divulgação do resultado deverá ocorrer somente mais tarde, segundo informou o Secretário do Estado, citando problemas nas máquinas de votação, atraso na contagem dos votos dos ausentes e cansaço das pessoas que trabalham nas eleições. O Estado de Iowa tem sete votos no Colégio Eleitoral.