Kerry vence mais duas primárias e consolida maioria Reforçando a ampla vantagem que tem sobre seus rivais, o pré-candidato presidencial democrata John Kerry venceu as duas primárias disputadas no sábado no leste e no oeste dos Estados Unidos. Os resultados das primárias democratas de Nevada e do Distrito de Columbia foram divulgados no fim da noite de ontem. Com a vitória, Kerry consolidou sua vantagem no número de delegados necessários para garantir a candidatura do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos. Seus rivais ainda têm esperança de conseguir contê-lo nas eleições primárias do Estado de Wisconsin. Kerry, o único candidato a fazer campanha em Navada, obteve uma vantagem bastante confortável sobre Howard Dean, que ficou em segundo lugar. As primárias realizadas no sábado atraíram um número inesperado de eleitores para as assembléias internas. O comparecimento surpreendeu os funcionários partido. Nas primárias do Distrito de Columbia, Kerry conquistou mais que o dobro dos votos de Al Sharpton, o segundo colocado na votação local.