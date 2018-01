Kerry vence primárias no Arizona, em Delaware e Missouri John Kerry, considerado o pré-candidato democrata favorito para disputar em novembro a presidência dos EUA com George W. Bush, saiu vitorioso das primárias em cinco dos sete Estados em que se realizaram eleições nesta terça-feira: Arizona, Dakota do Norte, Delaware, Missouri e Novo México. Na Carolina do Sul, o senador John Edwards venceu as eleições e Kerry ficou em segundo. E em Oklahoma o vitorioso foi Wesley Clark. Estiveram em jogo os votos de 269 delegados, mais de 10% do total necessário para a escolha do candidato democrata: para se eleger, o aspirante deve ter os votos de no mínimo 2.162 delegados. São sete pré-candidatos. O vencedor das prévias deverá ser nomeado pelo partido no meio do ano, em convenção nacional.