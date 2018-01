Kerry vence também no Maine; são três vitórias em 48 horas O senador John Kerry venceu facilmente as assembléias do Partido Democrata em Maine, somando vitórias em três Estados neste final de semana na corrida à indicação do partido à disputa presidencial de novembro nos Estados Unidos. O ex-governador de Vermont Howard Dean ficou em segundo lugar, em mais um revés à sua antes posição de favorito na disputa. O terceiro lugar ficou para Dennis Kucinich. Kerry somou Maine a suas vitórias espetaculares em Michigan e Washington, ele que ganhou dez das 12 prévias até agora. Conhecidos os resultados de 162 das 403 circunscrições, Kerry tem 46% dos votos; Dean, 26%; Kucinich, 13%; o também senador John Edwards, 9%; e o general-de-reserva Wesley Clark, 4%. As próximas prévias serão nesta quarta-feira em Virgínia e Tennessee.