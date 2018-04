Kerry volta ao Oriente Médio nesta semana

O Departamento de Estado informou que Kerry vai partir de Washington nesta segunda-feira com destino à Jordânia, onde vai se encontrar com autoridades da Liga Árabe para discutir os acontecimentos no Egito desde a queda do presidente Mohammed Morsi e a crise na Síria, onde aparentemente o regime do presidente Bashar Assad vem vencendo a oposição.

Israel e os territórios palestinos não estão no itinerário de Kerry, embora a diplomacia norte-americana tenha dito que ele pode se reunir com autoridades dos dois lados em Amã. A viagem é a sexta do secretário de Estado à região. Fonte: Associated Press.