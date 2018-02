Kerry voltará ao Oriente Médio nesta semana

A viagem, a quinta de Kerry a Israel e a territórios palestinos desde que se tornou o principal diplomata dos EUA, ocorrerá enquanto os contornos de um pacote estão emergindo para estimular Israel e os palestinos a voltarem às negociações diretas.

Os funcionários afirmaram que Kerry visitará também a Cisjordânia e a Jordânia. Ele tem tentado retomar as conversas presenciais entre os líderes israelenses e palestinos que fracassaram em 2008.

Os funcionários não foram autorizados a falar publicamente sobre os planos de viagem de Kerry e pediram anonimato.

Em uma conversa com jornalistas hoje, Kerry expressou confiança de que ambos os lados estavam ponderando as escolhas difíceis diante deles. Ele se recusou a destacar seus próximos passos, ou elevar expectativas de um avanço nas negociações. Fonte: Associated Press.