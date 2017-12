Kerry vota e promete aos EUA "um lugar melhor" O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos John Kerry votou hoje em Boston, Massachusetts, acompanhado das filhas Vanessa e Alexandra e da mulher Teresa Heinz. "Acho que ninguém pode imaginar o que é ver seu nome na cédula para presidente", disse. "É muito especial. É excitante." Teresa votou horas antes, na Pennsylvania. De manhã, Kerry ainda distribuía material de campanha a militantes em La Crosse, Wisconsin, para angariar os últimos votos em uma das eleições mais disputadas da história do país, em que concorre com o atual presidente americano George W. Bush. "Vamos levar este país a um lugar melhor", disse o democrata. Bush votou mais cedo, também acompanhado de suas filhas. Disse estar confiante na vitória. "Dei tudo de mim. Agora as eleições estão nas mãos do povo." Analistas prevêem um comparecimento recorde às urnas, na primeira eleição desde o 11 de Setembro. São esperados até 120 milhões de eleitores.