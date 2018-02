Khadafi pede fim das leis de exceção na Líbia O líder líbio Muamar Khadafi pediu a anulação dos tribunais de exceção e outras leis repressivas em seu país. Durante uma reunião com juízes de promotores, o líder supremo do país pediu que os delegados reunidos em toda a Líbia no Congresso Popular anual anulem as leis, aprovadas três anos depois do golpe militar que levou Khadafi ao poder, em 1969. A agência de notícias estatal Jana informa que Khadafi também pediu o fim das prisões sem ordem judicial e exortou a adoção de tratados contra a tortura internacionais. Em março, a Líbia recebeu a visita de uma equipe de ativistas da Anistia Internacional pela primeira vez em 15 anos. A Anistia pediu a Khadafi que acabasse com as leis de exceção em as Cortes Populares, que julgam casos políticos e de segurança nacional. As pessoas condenadas nas Cortes Populares não têm direito à apelação ou a advogados independentes. Os Congressos Populares regionais normalmente adotam as sugestões de Khadafi, que chegam então ao Congresso Popular Geral, o equivalente líbio do parlamento, que se reúne uma vez ao ano. Já houve casos, porém, de Khadafi ver suas petições rejeitadas - por exemplo, quando pediu por educação livre nas escolas primárias. A Líbia não tem uma Constituição. A que existia foi abolida com achegada de Khadafi ao poder.