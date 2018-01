Khamenei acusa EUA de apoiarem terroristas contra Teerã O aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã, disse hoje que o acordo de cessar-fogo entre o Exército dos Estados Unidos e um grupo de oposição armada a Teerã demonstra que, para Washington, "os terroristas maus são apenas aqueles que não estão a seu serviço". "O mundo - inclusive os Estados Unidos - qualifica os Mujahedins do Povo como terroristas. Agora, os Estados Unidos os apóiam. Isto demonstra que o terrorismo é considerado mau somente quando não está a serviço dos Estados Unidos", informou hoje uma rádio iraniana em uma declaração atribuída ao aiatolá. "Se os terroristas passam a ser servis aos Estados Unidos, deixam de ser considerados maus. Isto é um teste e demonstra como os Estados Unidos ridicularizam a democracia e o combate ao terrorismo", prosseguiu Khamenei. No último dia 15, soldados dos EUA assinaram um acordo de cessar-fogo com os Mujahedins do Povo, permitindo que mantivessem suas armas, desde que não as usassem contra os soldados americanos. O grupo faz parte de uma lista de organizações consideradas "terroristas" divulgada anualmente pelo Departamento de Estado dos EUA. O ex-presidente iraniano Akbar Hashemi Rafsanjani também criticou a postura americana. Segundo ele, depois de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos "adotaram uma postura de combate ao terrorismo, mas hoje apóiam os piores terroristas". Na opinião do ex-presidente, trata-se de "um escândalo protagonizado pelos líderes norte-americanos e que não pode ser tolerado pela opinião pública mundial". Veja o especial :