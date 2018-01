Khamenei critica ocupação do Iraque e declarações de Bush O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, disse nesta sexta-feira (14) que a ocupação do Iraque pelos Estados Unidos está fracassando e criticou o presidente George W. Bush por ter pedido mais democracia no Oriente Médio. Khamenei, cujo establishment ultraconservador é acusado pelos EUA de nada fazer para evitar que forças antiamericanas atravessem a fronteira com o Iraque, disse que os soldados americanos "estão sendo estapeados na cara diariamente pelos iraquianos". "Eles (os Estados Unidos) invadiram o Iraque sob a premissa de libertar o povo, mas criaram uma situação deplorável", declarou Khamenei perante dezenas de milhares de fiéis na Grande Mesquita de Teerã durante um sermão para marcar as orações de sexta-feira. Forças americanas enfrentam uma resistência cada vez mais acirrada dentro do Iraque. Apenas este mês, mais de 50 soldados dos EUA e seus aliados morreram em solo iraquiano. Khamenei disse que os americanos "derrubaram um ditador iraquiano (Saddam Hussein) e instalaram em seu lugar um ditador estrangeiro", referindo-se a Paul Bremer, líder da Autoridade Provisória de Coalizão, nome oficial do governo americano de ocupação. Khamenei criticou ainda uma declaração feita por Bush no início do mês. Segundo o presidente americano, os governos do Oriente Médio, em especial o do Irã, deveriam se esforçar mais para promover reformas democráticas. "As pessoas que desconsideram tão abertamente o direito e os pontos de vista de outras nações enganam-se quando autoproclamam-se estandartes da democracia", prosseguiu o líder supremo iraniano. Ele aproveitou ainda para acusar os EUA de alinharem-se cegamente em favor de Israel no conflito com os palestinos e comentou que talvez Bush e o primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, sejam hoje "as pessoas mais odiadas no mundo islâmico".