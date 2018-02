Khamenei elogia manifestação no Irã e adverte Ocidente O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, elogiou o grande comparecimento em uma manifestação apoiada pelo governo para marcar o aniversário da Revolução Islâmica de 1979. Khamenei advertiu, porém, o Ocidente para que não coloque obstáculos no caminho do país, informou hoje a estatal Press TV.