Khamenei enfrenta crise de credibilidade

Ninguém cogitava, há duas semanas, a possibilidade de o líder supremo do Irã cair nem de o regime islâmico ter um ponto final. As eleições do dia 12 definiriam apenas se Mahmoud Ahmadinejad continuaria na presidência. Agora, nas ruas de Teerã, jovens pedem a queda do aiatolá Ali Khamenei, cujas palavras dificilmente seriam contestadas um mês atrás. Sua decisão de referendar o resultado das urnas poucas horas depois do fim da votação, em uma eleição considerada fraudulenta pelos opositores, alterou a imagem deste líder supremo que é a base de todo o regime islâmico instituído no Irã há 30 anos, quando o aiatolá Khomeini liderou a Revolução Islâmica. Primeiro líder supremo, ele nunca teve o seu poder colocado em cheque ou sequer teve rivais. Ali Khamenei vive um cenário diferente. Para começar, o atual líder supremo nunca teve os atributos para se tornar a principal autoridade religiosa do Irã e, consequentemente, líder máximo do regime. O sucessor de Khomeini, segundo explica o iraniano Hamid Dabashi, professor da Universidade Columbia, em Nova York, deveria ser o aiatolá Hussein Ali Montazeri, dono de todas as qualificações religiosas para exercer a autoridade máxima. "Mas o aiatolá Montazeri caiu em desgraça ao denunciar o escândalo Irã-contras internamente no Irã. Isso irritou Khomeini, que desqualificou Montazeri como seu sucessor porque ele expôs publicamente que os iranianos, apesar da retórica anti-Israel e anti-EUA, compravam armas secretamente dos dois", escreveu Dabashi no seu livro Iran: A People Interrupted ("Irã: Um Povo Interrompido"). Sem nenhum expoente além de Montazeri, Khomeini apelou para um dos seus seguidores, o então presidente Ali Khamenei. Na época, o premiê era justamente Mir Hossein Mousavi, rival do atual líder supremo e um dos aliados de Khomeini. Akbar Hashemi Rafsanjani, outro dos principais seguidores de Khomeini, assumiu o posto de presidente. Hoje, Rafsanjani é o presidente do Assembleia dos Especialistas, com o poder de remover Khamenei do cargo de líder supremo, o que balanceia de uma certa forma o poder no Irã. Dada a força política de Rafsanjani e o apoio de Mousavi nas ruas de Teerã, analistas apostariam que, apesar das rivalidades, Khamenei cederia para os dois com o intuito de se manter no poder. Mas não foi isso que ocorreu. O líder supremo preferiu bater de frente com Mousavi e Rafsanjani ao respaldar a vitória de Ahmadinejad. Segundo a agência de risco político Stratfor, "Khamenei, como um defensor do regime, teme Ahmadinejad. As manifestações pró-Mousavi não seriam nada se comparadas com o que poderiam fazer os simpatizantes de Ahmadinejad - tanto eleitores como as forças de segurança - caso o candidato deles não fosse considerado o vencedor. Khamenei não quis dar chance ao desastre e preferiu referendar o resultado".