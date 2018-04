Khamenei ordena investigação de fraudes

O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, ordenou ontem uma investigação sobre as acusações de fraude na votação que reelegeu o presidente Mahmoud Ahmadinejad, na sexta-feira. A intervenção é uma mudança drástica na posição do líder, que no sábado pediu que a população aceitasse a vitória de Ahmadinejad e apelou para que os candidatos derrotados aceitassem o "veredicto do povo", qualificando o resultado de "avaliação divina". Ouça análise de Nizar Messari, da PUC-RJ, e veja fotos dos protestos Khamenei ordenou a investigação no dia em que 1 milhão de iranianos tomaram as ruas do país para protestar contra o resultado da eleição presidencial. Desde sábado, manifestantes - especialmente estudantes - enfrentam a polícia na capital em manifestações contra Ahmadinejad. Logo após a divulgação dos resultados da votação, o candidato derrotado Mir Hossein Mousavi entrou com um pedido para anular a eleição citando diversas irregularidades. Ele alega, por exemplo, que os fiscais da oposição foram impedidos de acompanhar a contagem dos votos e faltaram cédulas em seções eleitorais de Teerã. Com a determinação de ontem, Khamenei ordenou que o Conselho dos Guardiães investigasse todas acusações feitas por Mousavi. O conselho - que tem de aprovar o resultado eleitoral para que ela tenha validade - anunciou que analisará as denúncias de Mousavi "no menor prazo possível"e se manifestará no máximo em dez dias. Mohsen Rezaie, outro candidato derrotado na eleição, também fez uma reclamação formal no conselho, que também será apurada. "Espero que não passe muito tempo para que o povo iraniano possa ser informado de que a questão foi analisada", disse o presidente do órgão, o aiatolá Ahmad Janati. "Espero que tanto Deus quanto o guia supremo da Revolução Iraniana (o aiatolá Ali Khamenei) e o povo iraniano fiquem satisfeitos." A investigação do conselho - composto por religiosos aliados de Khamenei - mostra o desejo do líder supremo em evitar uma batalha política mais ampla, que poderia pôr em risco a estabilidade política do país e a legitimidade da teocracia iraniana. TEMPO Em última instância, a intervenção de Khamenei pode ser uma estratégia para se ganhar tempo e acalmar os ânimos dos opositores de Ahmadinejad. Para analistas, a disputa eleitoral é um dos maiores desafios do aiatolá, no poder desde 1991.