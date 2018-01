Khamenei pede a iraquianos para não colaborar com EUA O líder espiritual supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, exortou hoje (11) os "políticos iraquianos" a não cometerem o "erro estratégico" de "cooperar com um governo estrangeiro" imposto pelos Estados Unidos, embora tenha se mostrado satisfeito com a queda de Saddam Hussein. Ao falar durante um sermão nas orações desta sexta-feira em Teerã, Khamenei afirmou que o general da reserva Jay Garner, eleito por Washington como governador militar para o Iraque, é um "sionista ou um homem que apoia os interesses sionistas". "O povo iraniano está feliz com o fim de Saddam Hussein, assim como o iraquiano, porque é o natural de ocorrer quando um tirano cai", disse Khamenei, embora tenha esclarecido que não ficou feliz com "a invasão estrangeira". "O Irã permaneceu neutro na guerra e não ajudou nenhuma das partes", afirmou. Os Estados Unidos, por sua vez, acusaram a Síria e o Irã de ajudar Bagdá no conflito. Veja o especial :